Kar kalınlığı insan boyunu aştı: Evler ve araçlar beyaz örtünün altında kaldı

"Her zorluğun sonunda bir mutluluk vardır"





İlçe sakinlerinden Kenan Tutak, kar yağışının Ovacık için önemli olduğunu söyledi.

Yağışlara sevindiğini, karın doğaya hayat verdiğini belirten Tutak, şöyle konuştu:





"2019 yılında Ovacık'a bağlı Torunova köyündeydim. Hayvanlarım vardı ve yalnız başıma onlara bakıyordum. O zaman 2 metreye yakın bir kar yağmıştı ve gerçekten iyiydi. O yıl bahar çok güzel geçti ve ondan sonra bir kuraklık başladı. Kar ve yağmur beklenenden az yağdı, doğamız kuraklıktan etkilendi. Her zorluğun sonunda bir mutluluk vardır. Önümüz bahardır diyoruz ve o baharın sevinciyle, neşesiyle hayaller kuruyoruz. Zorluklar ne olursa olsun yaşamak durumundayız."