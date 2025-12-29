Mersinli kadınların yeni gelir kapısı oldu: İmece usulü üretiliyor, antioksidan zengini besin yıllarca bozulmuyor

Akkan, "Bir kazan nar ekşisi için saatlerce uğraşıyoruz. Piyasada nar ekşisi diye satılan ürünlerin çoğu sadece sostan ibaret. Biz hem sağlıklı, doğal ürün üretip-tüketiyoruz hem de Anadolu'muzun geleneğini sürdürüyoruz. Nar ekşisinin sağlığa faydaları da saymakla bitmez. Antioksidan özelliğiyle bulunmaz nimet" diye konuştu.