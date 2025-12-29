Yeni Şafak
Mersinli kadınların yeni gelir kapısı oldu: İmece usulü üretiliyor, antioksidan zengini besin yıllarca bozulmuyor

22:0629/12/2025, Pazartesi
DHA
Mersin'in Gülnar ilçesi Gezendi Mahallesi'ndeki kadınlar, el yapımı nar ekşisi kaynatma geleneğini yaşatıp, imece usulü üretim yapıyor.

İlçedeki Gezendi Mahallesi'nde sağlık deposu nar ekşisinin zahmetli yolculuğunda kadınlar, birbirine destek vererek doğal ürün elde ediyor. Toplanan narlar ayıklandıktan sonra saatlerce kazanda kaynatılıp, sofraları tatlandıracak hale getiriliyor.

 İmece usulü üretim yapan kadınlar sağlıklı üretim yaparak ev ekonomisine katkı da sağlıyor. 90 yaşındaki Şerife Akkan, ömrünün sağlıkla geçmesini doğal beslenmeye borçlu olduğunu belirterek, "Her şeyin doğalı şifa kaynağıdır" dedi.

'ÇOĞU SOSTAN İBARET'


Havva Akkan (55) ise nar ekşisi üretiminin sabır, emek ve ustalık istediğini vurgulayarak, hazırladıkları doğal ürünleri 5 yıl bozulmadan tüketebildiklerini kaydetti. 

 Akkan, "Bir kazan nar ekşisi için saatlerce uğraşıyoruz. Piyasada nar ekşisi diye satılan ürünlerin çoğu sadece sostan ibaret. Biz hem sağlıklı, doğal ürün üretip-tüketiyoruz hem de Anadolu'muzun geleneğini sürdürüyoruz. Nar ekşisinin sağlığa faydaları da saymakla bitmez. Antioksidan özelliğiyle bulunmaz nimet" diye konuştu.

#Mersin
#Nar ekşisi
#Üretim
