Milimetrik hareketler önceden saptanacak: Deprem ve heyelanları erkenden uyaracak! Milimetrik hareketler önceden saptanacak

DÜNYANIN TAMAMI ÇALIŞILABİLİR





Yazılımla birlikte 2014 yılından bu yana radar uydu görüntülerinin sağladığı verilerin alanında uzmanların yapabileceği 16 ayrı işlemle ortaya çıkaracağı bilgiyi tek bir uygulamayla otomatik olarak değerlendirmeye başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, “Burada gerçekleştirilen uygulama ile hangi bölgede çalışmak istiyorsanız bu bölge Türkiye ile de sınırlı değil. Ekranda gördüğünüz üzere aktif jeolojisi bulunan dünya üzerindeki tüm bölgeleri Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika kıtasına kadar tüm bölgeleri yer bilimcilerimizin çalışması mümkün hale getirdik. Burada çalışacağınız bölgeye belirleyip geometrik olarak seçiyorsunuz ondan sonra hangi tarihler arasında görüntüyü işlemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz sonra bir butona basıyorsunuz, yazılım çalışmaya başlıyor. Bu seçtiğiniz bölgenin büyüklüğüne ve zaman aralığına bağlı olarak arka planda görüntüleri uzay ajansları indiriyor. Bu görüntülerin boyutları gigabyte boyutunda. Bunları indirdikten sonra arkada otomatik olarak adım adım 16 tane ayrı program çalışıyor ve en sonunda seçtiğimiz bölgedeki yer hareketlerine zaman serisi olarak gösterilmesi mümkün oluyor. Yer hareketi olan bölgeyi tespit edebiliyoruz. Harita üzerinde tıkladığımızda herhangi bir bölgedeki, seçtiğimiz zaman aralığındaki hareketleri, zamanla değişen boyutta tespit edebiliyoruz. Böylece yer bilimciler, aktif heyelanları tespit etme fay hatlarını tespit etme, hangi faylar ölü hangi faylar aktif bunları belirleme, fayların uzunluğunu ve bu uzunluğa bağlı olarak ortaya çıkartabilecekleri depremin büyüklüğü gibi parametreleri çözmemiz mümkün. Böylece de zarar azaltma çalışmalarını yürütmek mümkün hale geliyor” ifadelerini kullandı.