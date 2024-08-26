Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: 11 bin dönüm alan tarandı 130 kişinin ifadesi alındı! En son görüldüğü yerde canlandırma yapıldı

20 kilometrelik kanal boyunca arama





Küçük Narin'i arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD dalgıçları çalışma yürütürken, mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Çalışmalar geniş alana yayılırken, ekipler mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı. Ayrıca Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve takviye gelen diğer jandarma ekipleri tarafından bugüne kadar 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Narin'in kaybolmasıyla ilgili 130 kişinin ifadesi alındı.