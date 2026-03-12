Sivas'ta firari iki hükümlü PÖH destekli operasyonla yakalandı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri koçbaşıyla ikamet ettiği evin kapısını açarak, hükümlüyü yakaladı. T.S. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında, B.K. ile arkadaşları R.Ç. ve B.S. hakkında ise tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.