Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta sadece kedilerin yaşadığı müstakil evde yangın çıktı: 26 kedi telef oldu

Sivas'ta sadece kedilerin yaşadığı müstakil evde yangın çıktı: 26 kedi telef oldu

08:142/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Sivas’ta kedilerin beslenildiği iki katlı müstakil evde çıkan yangında 26 kedi öldü.

Yangın saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 8’inci sokak üzerinde N.H.’ye ait 2 katlı müstakil evin üst katında çıktı.

İçerisinde sadece kedilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Yangında 26 kedi dumandan zehirlenerek ölürken, 10 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.






Dumandan etkilenen ve yaralanan kediler veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Hayvansever N.H.’nin bir başka evde oturduğu, bu binayı ise kedilere tahsis ettiği öğrenildi.


 Ayrıca evde 36 kedinin bulunduğu belirtildi.


#sivas
#yangın
#kedi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurası bugün hangi ilde olacak? İl il 500 bin sosyal konut TOKİ kura takvimi 2026