Tarihi medrese yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca köyünde bulunan tarihi Feqiye Teyran Medresesi sahipsizlikten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Şırnak’ın Cizre ilçesi ile Güçlükonak ilçesi arasında bulunan bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olan Feqiye Teyran Medresesi, bakımsızlık ve doğal etkenler nedeniyle ciddi tahribata uğradı.
Kürt edebiyat geleneğinin öncü isimlerinden, ilahi aşk ve sevginin şairi olarak bilinen Feqiye Teyran tarafından talebe yetiştirmek amacıyla kurulduğu belirtilen medrese, uzun yıllar ilim merkezi olarak hizmet verdi.
Medreseyi görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, yapının korunması ve restore edilmesi gerektiğini belirtti. Tarihi mirasın sahipsiz bırakılmaması gerektiğini ifade eden ziyaretçiler, yetkililere çağrıda bulunarak medresenin koruma altına alınmasını istedi.
Medresenin yapılması için yetkililere çağrıda bulunan Selami Balıkçı, "Bu medrese sadece taşlardan yapılmış bir yapı değil. Burası bir hafıza, bir geçmiş, bir kimliktir. Biz çocukken büyüklerimiz burada ilim verildiğini, nice talebenin yetiştiğini anlatırdı. Şimdi her geçen gün biraz daha yıkıldığını görmek insanın içini acıtıyor. Duvarlar çatlamış, bazı bölümler çökmüş. Ne düzenli bir koruma var ne de yenileme çalışması. Doğa şartları zaten yıpratıyor, bir de ilgisizlik eklenince yıkım hızlanıyor. Yetkililere çağrımız bu tarihi alanın turizme kazandırılmasıdır" dedi.