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Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu bugün de sürüyor

14:23 - 21/06/2024 Cuma
DHA

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin, yaşadıkları kentlere dönüşleri bugün de sürüyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanıyor.

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9 günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, dün başlayan evlerine dönüş yolculuğu bugün de sürüyor. 

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Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

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Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

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Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. 

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Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin pazar akşamına kadar sürmesini beklediklerini belirtti.

#İstanbul
#Tekirdağ
#Trafik
#Kurban Bayramı
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