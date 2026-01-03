Termometreler eksi 21’i gösterdi: Hafik Gölü tamamen dondu





İlçede yaşayan Osman Özbek, "Şu anda Hafik Gölü’ndeyiz. Burası 1’inci derece sit alanı. Sivas soğuğu ile meşhur. Bu soğuklarda da gölümüz tamamen dondu. Çok güzel bir görsel oluştu. Hava sıcaklığı burada eksi 21 derece. Dışarısı buz gibi. Burada ördekler, balıklar, turnalar bulunuyordu. Burası göçmen kuşların göç yolu. Şu anda gölde 25-30 santimetre buz kalınlığı var. Çok güzel bir görsel var" dedi.