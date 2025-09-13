Türkiye son 125 yılda 6 ve üzerinde 111 deprem yaşadı: En fazla depremin meydana geldiği kentler sırasıyla Balıkesir Muğla Malatya Kütahya oldu

'Deprem Tehlike Haritası'na göre 485 diri fay segmenti bulunan Türkiye'de bu yıl 32 binden fazla deprem meydana geldi. Bunlar arasında büyüklüğü 4 ve üzerinde 104, 5 ve üzerinde 6, 6 ve üzerinde 2 deprem yaşandı. Saatte ortalama 5 sarsıntı meydana gelen Türkiye'de bu yıl en fazla depremin meydana geldiği kentler sırasıyla Balıkesir, Muğla, Malatya, Kütahya oldu.





25 YILDA EN FAZLA DEPREM, 2023'TE OLDU





2000 yılı ve sonrasında Türkiye'de en fazla deprem, Kahramanmaraş depremlerinin meydana geldiği 2023'te yaşandı. 2000'de 745 depremin kaydedildiği Türkiye'de 2010'da 16 bin 451, 2020'de 32 bin 767, 2023'te 74 bin 234, 2024'te 31 bin 890 sarsıntı oldu. Verilere göre, bu yıl yaşanan deprem sayısı 32 bini aştı.





'Deprem ülkesi' olarak tanımlanan Türkiye'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1900'den bu yana büyüklüğü 4 ve üzeri 7 bin 554 deprem yaşandı. Şiddetiyle hasara, can kaybına neden olan büyüklüğü 6 ve üzeri deprem sayısı ise 111 oldu.







