Tuzla’daki Mehmet Akif Ersoy vapuru yeniden İstanbul’a hizmet edecek

1988 yılında inşa edilen vapurun bakımı, İstanbul Şehir Hatları Tersanesi’nde gerçekleştirilecek. Onarımdan sonra hem ulaşım hem de gençlik faaliyetleri açısından İstanbul’a önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Bu süreçte Tuzla Belediyesi, vapurun kültürel mirasına sahip çıkmak adına eğitimi ve sanatsal faaliyetleri artık Tuzla Akademi Sanat Mercan Sanat Merkezi’nde sürdürecek. Başkan Bingöl, bu önemli proje için İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, "Mehmet Akif Ersoy vapurumuz, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir kültür yuvasıydı. Bu mirası yeniden hayata döndürmek hem geçmişi hem de geleceği kucaklamak anlamına geliyor. Gençlerimize sanat ve eğitimle şekillenen bir geleceği sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda, bugüne kadar aralıksız sürdürdüğümüz eğitimlerimizi Tuzla Akademi Sanat Mercan Sanat Merkezimizde, açılışını birlikte gerçekleştirdiğimiz programlarla devam ettiriyoruz" dedi.