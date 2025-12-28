Uludağ günübirlik tatilcilerin akınına uğradı: Yeni yıl öncesi akın akın oraya gittiler

Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da da hareketlilik başladı. Dün kar kalınlığının 12 santim olarak ölçüldüğü Uludağ’da, gece boyunca süren yağışla birlikte kar kalınlığı 27 santime ulaştı. Hava sıcaklığı ise en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece olarak ölçülüyor.