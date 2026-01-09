Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van’da yoldan çıkan minibüs kara saplandı

Van’da yoldan çıkan minibüs kara saplandı

23:039/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.

Kaza, ilçe çıkışında Yüceler mevkiinde Başkale-Hakkari yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Aracın hasar aldığı kazada yaralanan olmadı. 

Başkale Belediyesi zabıta ekipleri koordinesinde belediyeye ait iş makinesi ile araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

#Van
#Başkale
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?