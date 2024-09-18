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Yılın son ay tutulması: İstanbul'da görsel şölen oluşturdu

07:35 - 18/09/2024 Çarşamba
DHA

Yılın son ay tutulması gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay yüzeyinin kırmızı renge bürünmesi oluşan Süper Kanlı Ay tutulması, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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İstanbul'da 2024 yılının son Ay tutulması görsel şölen oluşturdu. 

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Tutulma sırasında Ay yüzeyi kırmızı renge büründü.

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Yüzde 14 daha büyük görünen Ay'ın tutulma anında oluşturduğu görüntü, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebildi.

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2024'ün son ay tutulması saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erdi.

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#İstanbul
#Ay tutulması
#Süper Kanlı Ay
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