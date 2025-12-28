Yeni Şafak
Zeytinburnu'nda 4 katlı binada yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

13:0528/12/2025, Pazar
DHA
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişiden 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İddiaya göre, patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

 Kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar mahsur kalırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve binada mahsur kalanları tahliye etti.







Dumandan etkilenen 5’i çocuk 9 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Bu kişilerden 4’ü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

#zeytinburnu
#istanbul
#yangın
