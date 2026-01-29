Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Aç kurtlar köye indi 200 koyunu telef etti

Aç kurtlar köye indi 200 koyunu telef etti

09:5529/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Kars’ın Digor ilçesinde sisin etkili olduğu Bostankale köyünde bir ağıla giren kurt, içerde kaldığı yaklaşık 2,5 saatlik sürede 200 koyunu öldürdü.

Olay, 27 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında Bostankale köyündeki bir ağılda meydana geldi. Bölgede yoğun sisin etkili olduğu saatlerde Ali Canpolat’a (67) ait ağıla giren kurt, içerdeki koyun sürüsüne saldırdı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda 02.00 sıralarında ağıla giren ve saat 04.37’de çıktığı görülen kurt, yaklaşık 200 koyunu öldürdü.

Yaklaşık 30 yıldır küçükbaş besiciliği yapan Ali Canpolat ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Canpolat, zararının büyük olduğunu söyledi.

Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Aydın ile birlikte köye giderek Canpolat ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Sadıkoğlu, birlik olarak Canpolat ailesinin hem maddi hem de manevi anlamda yanında olacaklarını belirtti ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla üyelere dayanışma çağrısında bulundu.

Hayvan sigortasının önemine dikkat çeken Sadıkoğlu, bu tür olaylarda sigortanın yüzde 50 oranında destek sağladığını hatırlatarak tüm yetiştiricileri hayvanlarını sigorta ettirmeye davet etti. 

#Kars
#Kurt
#Koyun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşte 'Altının Karesi' dönemi: Dev bankadan 150 dolarlık rekor tahmini ve kritik uyarılar!