“The Godfather”, “Apocalypse Now” ve “Tender Mercies” gibi unutulmaz filmlerin Oscar ödüllü oyuncusu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Luciana Duvall sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Duvall’ın eşi Luciana Duvall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun evinde ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Paylaşımında, “Dün sevgili eşim, kıymetli dostum ve zamanımızın en büyük oyuncularından birine veda ettik. Bob, evinde, sevgi ve rahatlık içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verdi.
1950’li yıllardan itibaren sahne ve sinema dünyasında aktif olan Duvall, yaklaşık 70 yıl süren kariyeri boyunca Hollywood’un saygın isimleri arasında yer aldı. 1983 yapımı Tender Mercies filmindeki performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar kazandı.
Duvall ayrıca The Godfather, The Godfather Part II, Apocalypse Now ve To Kill a Mockingbird gibi yapımlardaki rolleriyle geniş kitlelerce tanındı.
Çok yönlü oyunculuğuyla tanındı
Robert Duvall, kariyeri boyunca çok farklı karakterleri başarıyla canlandırdı. Güçlü ve sert karakterlerden, duygusal ve travma yaşayan karakterlere kadar geniş bir yelpazede performans sergiledi.
Robert Duvall sadece oyunculukla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda yapımcı ve yönetmen olarak da sinema dünyasına katkıda bulundu. Ayrıca bazı filmlerde şarkı söyleyerek müzikal performans da sergiledi.