Beyin kanaması geçiren Ali Tutal'dan üzücü haber: Entübe edildi

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Ali Tutal'dan hayranlarını üzen haber geldi. Evinde rahatsızlanan 76 yaşındaki Tutal, bu kez geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Hayati riski devam eden Ali Tutal'ın entübe edildiği ortaya çıktı.
'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', ve 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi birçok sinema ve TV dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ali Tutal, hayranlarını korkuttu.
76 yaşındaki oyuncu, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Tutal'ın hayati riskinin devam ettiği bildirildi.
Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından usta oyuncuyla ilgili geçmiş olsun mesajı paylaştı. Vakıf, tarafından yayımlanan mesajda; ''Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.
ALİ TUTAL KİMDİR?
Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976 yılında "İzin" adlı filmle adım atan Ali Tutal, bugüne kadar 50-60 filmde rol almış ve birçok TV dizisinde de yer almıştır. En az 20 farklı dizide oyunculuk sergileyen Tutal, aynı zamanda Doğu aksanıyla yapılan yapımlarda dublaj süpervizörlüğü görevini üstlenmiştir.
2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde, Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakalamış ve hafızalarda kalıcı bir iz bırakmıştır.