Beyin kanaması geçiren Ali Tutal'dan üzücü haber: Entübe edildi

ALİ TUTAL KİMDİR?





Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976 yılında "İzin" adlı filmle adım atan Ali Tutal, bugüne kadar 50-60 filmde rol almış ve birçok TV dizisinde de yer almıştır. En az 20 farklı dizide oyunculuk sergileyen Tutal, aynı zamanda Doğu aksanıyla yapılan yapımlarda dublaj süpervizörlüğü görevini üstlenmiştir.





2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde, Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakalamış ve hafızalarda kalıcı bir iz bırakmıştır.







