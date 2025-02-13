"Büyük depremler gece yaşanıyor" tezi çürüdü: İşte Türkiye ve dünyadaki en büyük depremlerin saatleri

Dünya genelinde birçok büyük deprem meydana geldi ve bu depremler geride ağır yıkımlar bıraktı. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olarak sabaha karşı 04.17’de yaşanan depremler de bu felaketlerden biri oldu. "Depremler neden gece oluyor" sorusu ise uzmanlar tarafından değerlendirmelere alındı.