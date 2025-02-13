"Büyük depremler gece yaşanıyor" tezi çürüdü: İşte Türkiye ve dünyadaki en büyük depremlerin saatleri

Kahramanmaraş depreminin gece saatlerinde meydana gelmesi, “Büyük depremler genellikle gece olur” algısını yeniden gündeme getirmişti. Benzer şekilde, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi de gece saatlerinde gerçekleşmiş olması konu hakkında detayların merak edilmesine yol açtı. Uzmanlar ise depremlerin belirli saatlerde olmasının rastlantısal olduğunu belirtiyor. Türkiye ve dünyada yaşanan büyük depremlerin saatleri ise fikir sahibi olmak için detaylar sunuyor.
Dünya genelinde birçok büyük deprem meydana geldi ve bu depremler geride ağır yıkımlar bıraktı. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olarak sabaha karşı 04.17’de yaşanan depremler de bu felaketlerden biri oldu. "Depremler neden gece oluyor" sorusu ise uzmanlar tarafından değerlendirmelere alındı.
Dünya genelinde gerçekleşen en büyük ilk 10 deprem arasında yalnızca 2 tanesi gece saatlerinde (00:00 sonrası) gerçekleşmişken, Türkiye’deki en büyük 10 deprem arasında bu sayı 3’e çıkıyor.
Elbette ki yalnızca en büyük depremlere bakarak bir çıkarımda bulunmak doğru değil fakat bu sayılar bile büyük depremlerin çoğunlukla gece saatlerinde gerçekleşmediğinin bir kanıtı.
İşte dünyada yaşanmış en büyük deprem ve saatleri...
1. Şili, Valdivia (22 Mayıs 1960)
Büyüklük: 9.5
Saat: 19:11
2. Alaska, Prince William Sound (28 Mart 1964)
Büyüklük: 9.2
Saat: 17:36
3. Endonezya, Sumatra (26 Aralık 2004)
Büyüklük: 9.1
Saat: 00:58
4. Japonya, Sendai (11 Mart 2011)
Büyüklük: 9.0
Saat: 14.46
5. Rusya, Kamçatka (4 Kasım 1952)
Büyüklük: 9.0
Saat: 04:58
6. Şili, Bio-Bio (27 Şubat 2010)
Büyüklük: 8.8
Saat: 3.34
7. Ekvador Açıkları (31 Ocak 1906)
Büyüklük: 8.8
Saat: 10:36
8. Alaska, Rat Adaları (2 Nisan 1965)
Büyüklük: 8.7
Saat: 19:01
9. Endonezya, Sumatra (28 Mart 2005)
Büyüklük: 8.6
Saat: 23:09
10. Tibet, Assam (15 Ağustos 1950)
Büyüklük: 8.6
Saat: 19:39
TÜRKİYE'DE YAŞANAN EN BÜYÜK DEPREMLER VE SAATLERİ
1. Erzincan (27 Aralık 1939)
Büyüklük: 7.9
Saat: 01:57
2. Kahramanmaraş (6 Şubat 2023)
Büyüklük: 7.7
Saat: 13:24
3. Kahramanmaraş (6 Şubat 2023)
Büyüklük: 7.6
Saat: 04:17
4. Kahramanmaraş (6 Şubat 2023)
Büyüklük: 7.6
Saat: 13:24
5. Van, Muradiye/Çaldıran (24 Kasım 1976)
Büyüklük: 7.5
Saat: 12:22
6. Kocaeli, Gölcük (17 Ağustos 1999)
Büyüklük: 7.4
Saat: 03:02
7. Van (23 Ekim 2011)
Büyüklük: 7.2
Saat: 13:41
8. Düzce (12 Kasım 1999)
Büyüklük: 7.2
Saat: 18:57
9. Elazığ (24 Ocak 2020)
Büyüklük: 6.8
Saat: 20:55
10. İzmir, Seferihisar (30 Ekim 2020)
Büyüklük: 6.6
Saat: 14:51