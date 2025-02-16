Deprem profesörü hızlandırın diyerek riskli ili işaret etti: 'Büyük deprem beklediğimiz yer...'

Türkiye'de son zamanlarda peş peşe meydana gelen depremler uyarıları da beraberinde getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür kritik uyarıda bulundu. Büyük deprem beklenilen ili açıklayan Naci Görür çalışmalar hızlandırılmalı dedi.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bingöl’ün Yedisu ilçesinde saat 02.24’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.79 kilometre olarak kaydedildi.
Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada "Bu gece 02:44 sularında İlimiz Yedisu İlçemizde yerin 12 bin 719 metre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri Elmalı ve Dinarbey köylerimizdir. Deprem nedeniyle şu ana kadar idaremize intikal eden, ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz İlçe Kaymakamımızın liderliğinde alanda olup muhtarlarımızla irtibat halinde saha taramalarına devam etmektedirler. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.
‘Büyük deprem beklediğimiz yer’
Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır. Sevgiyle”
Türkiye'deki başlıca fay hatları şunlardır:
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.
Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.
Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır. Çankırı Fay Hattı: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.