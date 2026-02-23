Döviz zengini iller: Dikkat çeken İç Anadolu detayı

KAYSERİ ÖNE ÇIKIYOR

-Döviz mevduat oranı en yüksek il Aksaray… Bu şehir ile birlikte Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir gibi İç Anadolu illerinde de DTH payının yüksek olduğu görülüyor. Ancak bu illerdeki DTH tutarının 15-35 milyar dolar bandına olduğu görülüyor.

- Kayseri, 123,6 milyar TL döviz mevduatı ile ayrışıyor. Hem döviz tutma oranı yüksek hem de toplam DTH hacmi büyük bir şehir olarak öne çıkıyor.