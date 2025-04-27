Gassal 2. sezon geliyor...Çekimler tamamlandı yeni fragman paylaşıldı. İlk sezonuyla herkesi ekran başına kilitleyen Gassal, yeni sezonuyla dönmeye hazırlanıyor! Ama... Tarih kafaları karıştırdı, sosyal medyada dolaşan tarih ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte merakla beklenen Gassal 2. sezon için tarihi...
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla başlayan kara komedi, şimdi daha karanlık ve daha güçlü bir hikayeyle geliyor.
Çekimler tamamlandı, post-prodüksiyon devam ediyor.
1 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan ikinci sezon fragmanı, izleyici tarafında büyük bir heyecan yaşatırken, resmi yayın tarihinin hala netlik kazanmamış olması merakı daha da körükledi.
İşte herkesi ekrana kilitleyen o fragman...
Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?
Kulislerden sızan bilgiye göre: Gassal 2. Sezon: Haziran 2025'te Tabii ekranlarında olacak!
Yeni sezonda neler olacak?
Yeni sezonda Ahmet Kural yine başrolde!
Hande Soral, Ercan Kesal, Serhat Kılıç ve Bayhan kadroya dahil oldu!
Yepyeni karakterler, sarsıcı hikayeler, unutulmaz sahneler geliyor.
Gassal’ın ikinci sezonunda, başrol karakteri Baki’nin iç dünyasına daha fazla odaklanılacağı konuşuluyor.
Özellikle ilk sezonun sonunda cevapsız kalan sorular, yeni bölümlerde tek tek ele alınacak. Baki’nin geçmişiyle yüzleşme süreci ve hayatla olan çatışması, sezonun ana eksenini oluşturacak.
Yeni sezonda dikkat çeken en büyük değişikliklerden biri de oyuncu kadrosuna eklenen isimler. Hande Soral, kadın gassal rolüyle hikayeye yeni bir soluk getirirken, arabesk müziğin tanınmış ismi Bayhan’ın bölümlerin sonunda seslendireceği parçalar şimdiden konuşulmaya başlandı.
Ayrıca, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi deneyimli oyuncuların da ikinci sezon kadrosunda yer alacağı bilgisi, beklentileri bir üst seviyeye taşıyor.
Resmi açıklama için Tabii'yi ve dizinin sosyal medya hesaplarını takipte kalın!