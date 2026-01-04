Kardeşi ateş püskürmüştü: Özcan Deniz'den kanser tedavisi gören annesi hakkında ilk açıklama

Ünlü sanatçı Özcan Deniz’in kanser tedavisi gören annesinin hastaneye kaldırılmasıyla aile içindeki kırgınlıklar yeniden gün yüzüne çıktı. Sosyal medya üzerinden yapılan karşılıklı paylaşımlar tansiyonu daha da yükseltti. Yeni yılda Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın keyifli sofra paylaşımları yapmasına görümcesi Yurda Gürler, Tevfik Fikret’in ‘Yiyin Efendiler Yiyin’ adlı şiiri aracılığı ile ateş püskürdü. Yurda Gürler'e Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'dan cephesinden yanıt gecikmedi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Kadriye Deniz’in sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yaşanan gelişme, uzun zamandır görüşmedikleri bilinen Deniz ailesi fertleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.
Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’ın yılbaşı gününde paylaştığı görüntüler, aile içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Sosyal medyada yer alan bu paylaşımlar, sanatçının kardeşi Yurda Gürler’in tepkisini çekti.
Yurda Gürler, yaptığı paylaşımda edebi göndermeler içeren sert ifadeler kullandı. Gürler, annelerinin devlet hastanesinde verdiği yaşam mücadelesiyle, sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasında derin bir ahlaki uçurum olduğunu savundu.
Güler, Tevfik Fikret’in ‘Yiyin Efendiler Yiyin’ adlı şiiri aracılığı bir mesaj yayınladı:
“Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş. Seninle gurur duyuyorum canım abim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki. Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol."
Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Özcan Deniz, annesinin yaşadığı sürecin sosyal medya üzerinden malzeme haline getirilmesine sert çıktı. Annesinin tedavisi için gereken her türlü imkânı sağladığını belirten sanatçı, yaşananların bilinçli bir yıpratma çabası olduğunu ifade etti.
Özcan Deniz de sosyal medya hesabından annesinin tedavi masraflarını karşıladığını açıkladı:
"Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım ama şovlarına aparat olarak kullanıyorlar annemi. Daha önce kullandıkları gibi… Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu. “
Samar Dadgar, Yurda Gürler’in paylaşımına karşılık verdi.
Dadgar, görüntülerin yeni olmadığını ve sunuculuğunu üstlendiği yemek programına ait olduğunu açıkladı:
“Bu videolar haftalar önce çekildi. 1.5 senedir çekimlerim devam ediyor. Bu benim iş programım. İran gündeminden dolayı erteliyorduk. Biz bayağı bir stok yaptık. Birinci sezon çekimini bitirdik. Bundan sonra her cuma yemek programımız ile sizlerle olacağız.”