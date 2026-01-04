Kardeşi ateş püskürmüştü: Özcan Deniz'den kanser tedavisi gören annesi hakkında ilk açıklama

Güler, Tevfik Fikret’in ‘Yiyin Efendiler Yiyin’ adlı şiiri aracılığı bir mesaj yayınladı:





“Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş. Seninle gurur duyuyorum canım abim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki. Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol."