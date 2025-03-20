Sıcaklık, kulak kanalındaki kirin yumuşamasına ve serbestçe dışarı çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca, sıcak kompres kulağınızın rahatlamasına da yardımcı olur ve kulak ağrısı gibi rahatsızlıkları giderir. Bu basit ama etkili yöntem, kulak sağlığını tehdit etmeyen bir çözüm sunar.





Doğal çözümlerle kulağınızdaki kiri temizlerken, önemli olan uyguladığınız yöntemin kulağınıza zarar vermemesidir. Kulak zarına zarar verebilecek veya kulağınıza aşırı baskı uygulayabilecek her türlü yöntemden kaçınmak gerekir.







