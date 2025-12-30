Kur'an-ı Kerim sevgisi hiçbir engel tanımadı: Doğuştan gözleri görmeyen Mehmet bir yılda hafız oldu





AKADEMİSYEN OLMAK İSTİYOR





Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve ezberlemek için hiçbir "engel" tanımayan Durmuş, büyük bir azim ve gayret göstererek tüm zorluklara rağmen hafız olmayı başarmanın gururunu yaşıyor. Azmiyle hiçbir engelin başarının önüne geçmeyeceğini gösteren Durmuş’un başarısı üniversite hayatında da devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi olan Durmuş’un en büyük hayali ise akademisyen olmak. Hafızlığını tamamlamasına rağmen evde sürekli Kur’an-ı Kerim okuyan ve tekrar yapan Durmuş’un Kur’an sevgisi görenleri imrendiriyor.





Akademisyen olmak istediğini anlatan Durmuş, "5 yaşından beri aslında kısa sureleri, namaz dualarını ezberlemeye başladım. 9 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendim. 13 yaşına geldiğimde de bir umre yarışması vardı, sınava katıldım. Daha sonra Hoşgör Fatih Kur’an Kursu’nda 2018 yılında başlatılan hafızlık projesine dahil olduk. Bu proje kapsamında hafızlık eğitimimizi tamamladık. 2019 yılında hafızlığımı tamamladım. 2021 yılında tekrarlarımı yaptım, belgemi aldım. Şu anda günde 5-10 sayfa tekrar yapmaya çalışıyorum. Tam olarak bir yılda hafızlığımı tamamladım. Fedakarlıklar yaptım. Zor bir süreçti ama tatlı bir sevinci vardı. Hafız olmanın vermiş olduğu bir bahtiyarlık, bir onur vardı. Bu yüzden çalıştık ve başardık. Hafızlığımı devam ettirmeyi, akademik yönden de yüksek lisans yapmak, tarih alanında yüksek lisans yapmak ve Allah nasip ederse akademisyen olarak üniversitede kalmayı düşünüyorum" dedi.



