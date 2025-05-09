TRT 1’in büyük ilgi gören dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, ikinci sezon finaline doğru ilerlerken sürpriz gelişmelerle gündemde. Fatih Sultan Mehmed’in hayatını anlatan dizi, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken, oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklar ve yeni transferler merak uyandırdı. Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda.
TRT 1’in Salı akşamlarına damga vuran dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu kez sürükleyici senaryosuyla değil, kadrosundaki flaş değişimlerle gündemde.
Diziden ayrılan isimler ve sürpriz yeni transferler, sezon finali öncesi izleyicinin merakını artırdı.
Üçüncü sezon için onay çıktı
Osmanlı Devleti'nin en parlak zaferlerinden birini konu alan dizi 10 Haziran’da sezon finali yapacak. Miray Yapım'a 3. sezon için onay çıktı.
Mehmed: Fetihler Sultanı'na sürpriz isim
“Kurtlar Vadisi” dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan usta aktör Ümit Acar, Mehmed:Fetihler Sultanı dizisiyle anlaştı.
Agamemnon karakteriyle ortalığı kasıp kavuracak
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Acar, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım‘ın üstlendiği dizide Agamemnon karakterini oynayacak.
Son olarak, Çandarlı karakterini oynayan Selim Bayraktar'ın hikâyesi bittiği için diziye veda edeceği öğrenilmişti.