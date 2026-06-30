Lüleburgaz’da lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü 1 yaralı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kazanın etkisiyle otomobilde dışarı fırlayan Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.