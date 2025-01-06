Türkiye'de yapılan bir araştırma hobilerin sosyolojik ve psikolojik boyutlarını ortaya koydu. Preply'nin 2 bin 094 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, 5 kişiden dördünün stresten kurtulmak için hobilere yöneldiğini gösterdi İşte Türklerin en çok tercih ettiği 18 hobi..
18 - Yazmak: %12
17 - Müzik yapmak: %17
16 - "Kendin yap" aktiviteleri: %17
15 - Fotoğraf çekmek: %18
14 - Meditasyon: %18
13 - Kart /kutu oyunları: %18
12 - Bitkilerle ilgilenmek: %20
11 - Açıkhava etkinlikleri: %23
10 - Evcil hayvanlar: %24
9 - Yemek yapmak: %31
8 - Otomobiller: %31
7 - Spor yapmak: %33
6 - Video oyunu oynamak %36
5 - Sosyal aktivite: %40
4 - Kitap, dergi okumak: %40
3 - Seyahat etmek: %41
2 - Teknoloji/ bilgisayar: %42
1- Alışveriş yapmak: %48