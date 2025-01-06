Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ne balık tutmak var ne de mangal yapmak: Türklerin en çok yaptığı etkinlik belli oldu ilk sıra herkesi şaşırttı

Ne balık tutmak var ne de mangal yapmak: Türklerin en çok yaptığı etkinlik belli oldu ilk sıra herkesi şaşırttı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:436/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Türkiye'de yapılan bir araştırma hobilerin sosyolojik ve psikolojik boyutlarını ortaya koydu. Preply'nin 2 bin 094 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, 5 kişiden dördünün stresten kurtulmak için hobilere yöneldiğini gösterdi İşte Türklerin en çok tercih ettiği 18 hobi..

18 - Yazmak: %12


17 - Müzik yapmak: %17



16 - "Kendin yap" aktiviteleri: %17



15 - Fotoğraf çekmek: %18


14 - Meditasyon: %18


13 - Kart /kutu oyunları: %18


12 - Bitkilerle ilgilenmek: %20


11 - Açıkhava etkinlikleri: %23


10 - Evcil hayvanlar: %24



9 - Yemek yapmak: %31


8 - Otomobiller: %31


7 - Spor yapmak: %33


6 - Video oyunu oynamak %36

5 - Sosyal aktivite: %40


4 - Kitap, dergi okumak: %40


3 - Seyahat etmek: %41



2 - Teknoloji/ bilgisayar: %42



1- Alışveriş yapmak: %48



#Türkiye
#hobi
#araştırma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçları için gözler MEBBİS ekranında