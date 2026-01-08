Pendik Amatör Denizciler Barınağı’nda korku dolu anlar: Tekne sahibi ölümle burun buruna geldi

Bizim en büyük eksiğimiz burada bir barınağımızın olmayışı. Bununla ilgili de gerekli mercilere defalarca iletmemize ve görüşmelerimize rağmen marina taahhütlerini yerine getirmediğinden dolayı bizler bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerini de bu konuyla ilgili bilgilendirdik. Arkadaşımız burada ölüm tehlikesi atlattı; bir can güvencesi yok. Yaklaşık 3 saattir teknede mahsur durumda. Hayatta kalmak ve hipotermi geçirmemek için mücadele ediyor."