Ünlü bebek mağazası iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti

Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren bebek giyim mağazası BabyMall iflasın eşiğine geldi. Toplam 11 mağazası bulunan firma konkordato ilan etti.
Türkiye'de bebek giyimi alanında önde gelen firmalardan biri olan BabyMall'a konkordato tedbiri getirildi. 11 mağaza ile hizmet veren firmaya geçici konkordato mühleti verildi.
3 AY MÜHLET VERİLDİ
Ankara Batı 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve şirketin sahibi Ahmet Özelcan hakkında üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.
Mühlet içinde borçlu aleyhine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre;
-yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış -takiplerin durdurulmasına,
-ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
-imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
-mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
-yasada borçlular ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
-konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçluların faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Hukukçu Sinan Yazıcı, Mali Müşavir Naci Alkan ve İşletmeci Turan Erol'un geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine karar verildi.
ÇEKLERE 'KONKORDATO' ŞERHİ
Mahkeme, davacıların tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserler kurulunun onayından sonra geçerlilik kazanmasına, davacı şirketin keşide etmiş olduğu çeklerden geçici mühletin ilan tarihi sonrasında bankaya ibraz edilen ve karşılıkları bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi yerine "konkordato tedbiri" şeklinde şerh düşülmesine, İcra İflas Kanunu'nun 289'uncu maddesi uyarınca davacı/borçluların taleplerinin değerlendirilmesi ve kesin mühlet hakkında karar verilmek üzere duruşmanın 29 Eylül 2026 günü saat 14.00'e bırakılmasına karar verdi.
ALACAKLILAR 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLİR
Şirketten alacaklıların, 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri duyuruldu.
80 MİLYON LİRALIK SERMAYE
Şirketin 30 milyon lira ödenmiş, 80 milyon lira da kayıtlı sermaye tavanı bulunuyordu.