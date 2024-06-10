Doğada yetişen mucizevi besinlerin sayısına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Kahramanmaraş'ta bir esnaf, antioksidan maddeler açısından zengin olan şeker kamışı suyu satışı yaparak hizmet veriyor. Mide, solunum ve bağışıklık açısından tam bir şifa kaynağı olan şeker kamışının vücuda etkisini çok az kişi biliyor. Peki, şeker kamışı nerede yetişir, faydaları neler? Ayrıntılar haberimizde...

1 / 6 Kahramanmaraş'ta bir esnaf, antioksidan maddeler açısından zengin olan ve yeni yeni keşfedilmeye başlayan şeker kamışı suyu satışı yapmaya başladı.



2 / 6 Şeker kamışı suyu satışı yapan esnaf Ali Bekmez, "Şeker kamışı suyu insan sağlığına faydalarının saymakla bitmez. Kanseri önlemekle birlikte mide sağlığını korur. Zorlu aşamalarından sonra Kahramanmaraş halkıyla buluşturuyoruz" dedi.



3 / 6 Şeker kamışının faydaları neler?

Bekmez, "Şeker kamışının faydasını saymak gerekirse, sağlıklı bir şeker. Kanseri önler. Mide sağlığını korur. Solunum yolunu temizler. Cildi temizler. Bağışıklığı güçlendirir. Kahramanmaraş'a ilk olarak biz yapıyoruz. Necip Fazıl Kültür merkezi civarında. Bunu yapmanın özel uğraşları var. Zorlu süreçlerden geçiyor" dedi.

4 / 6 Bekmez, "Özel bir makinesi var. Makineden sonra hiç suyu kalmıyor. Kahramanmaraş'ta Cemal kardeşimle ilk biz yapıyoruz. Elimizden geldiğince Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

5 / 6 Şeker kamışını bir gün önceden hazırladıklarını söyleyen Bekmez; "Sabah çekimini yapıyoruz. Halk yeni yeni keşfetmeye başladı. Çoğu insan bilmiyor. Anlamaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Ama içenler de gayet memnun. Çok güzel olduğunu söylüyorlar" dedi.