'Yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla giremiyorsunuz' diyen Armağan Çağlayan'dan kendi camiasına sert eleştiri

08:193/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek dün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze sonrası Armağan Çağlayan'ın yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

Fatih Ürek'in cenaze törenine katılan ünlü isimlerin bazılarının başını örtmediği dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada konuşulurken Armağan Çağlayan da eleştirel ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.


"Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum" diyen Armağan Çağlayan şunları söyledi:



"Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Camii avlusuna girerken islam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence."


Daha sonra ise ünlü isim bu sözleri kimseyi hedef alarak yazmadığını söyledi.



#armağan çağlayan
#fatih ürek
#gülben ergen
