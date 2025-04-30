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1 Mayıs'ta (yarın) borsa açık mı? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu, işlem yapılacak mı?

1 Mayıs'ta (yarın) borsa açık mı? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu, işlem yapılacak mı?

11:5830/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul (BIST) 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü kapalı olacak. Bu tarihte hisse senetleri, vadeli işlemler ve diğer Borsa İstanbul piyasalarında işlem yapılmayacak. BIST, 2 Mayıs Perşembe günü normal işlem saatlerine göre yeniden açılacak. Ayrıca bankalar ve kamu kurumları da 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Yatırımcılar işlemlerini resmi tatilin ardından gerçekleştirebilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer aldığı için Borsa İstanbul 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, VİOP ve diğer tüm piyasalar işlem görmeyecek. Yatırımcılar işlemlerini 2 Mayıs Perşembe gününden itibaren yapabilecek. Aynı gün bankalar ve kamu kurumları da kapalı olacağı için finansal işlemlerinizi buna göre planlamanız öneriliyor.

Yarın borsa açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle yarın borsa açık olmayacak. Borsa İstanbul, 2 Mayıs Cuma günü işlemlere açılacak.

1 Mayıs'ta bankalar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde resmi tatil. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel sektörler izin yapacak. Bankalar da bu nedenle kapalı olacak. Bankadalar 2 Mayıs Cuma günü normal işleyişine devam edecek.

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