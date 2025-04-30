1 Mayıs'ta (yarın) borsa açık mı? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu, işlem yapılacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer aldığı için Borsa İstanbul 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, VİOP ve diğer tüm piyasalar işlem görmeyecek. Yatırımcılar işlemlerini 2 Mayıs Perşembe gününden itibaren yapabilecek. Aynı gün bankalar ve kamu kurumları da kapalı olacağı için finansal işlemlerinizi buna göre planlamanız öneriliyor.