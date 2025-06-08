BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindei okullar, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını 20 Haziran 2025 tarihinde noktalıyor. Ancak Kurban Bayramı'ndan ötürü yaşanan resmi tatil ise 5-9 Haziran tarihlerine denk geldi. Öğrenciler de bu tarihlerde okula ara verdi.