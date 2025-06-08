Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, dört gün süren Kurban Bayramı nedeniyle tatil oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar 20 Haziran'da kapanıyor. Eğitim yılının son bulmasının hemen öncesinde resmi tatilden ötürü okullar kapandı. Peki, 10 Haziran Salı günü okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, Kurban Bayramı dolayısıyla dört gün süreyle tatil edildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler 20 Haziran'da eğitim dönemini tamamlayacak. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken, resmi bayram tatili nedeniyle okullar geçici olarak kapandı. Peki, Kurban Bayramı sonrası okullar tekrar açılacak mı?
BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindei okullar, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını 20 Haziran 2025 tarihinde noktalıyor. Ancak Kurban Bayramı'ndan ötürü yaşanan resmi tatil ise 5-9 Haziran tarihlerine denk geldi. Öğrenciler de bu tarihlerde okula ara verdi.
10 HAZİRAN SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?
Öğrenciler, 10 Haziran Salı günü dersliklere dönüş yapacak ve 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla okullar eğitim yılını tamamlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bayram tatilinin ardından öğrenciler için yaz tatili heyecanı da yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.