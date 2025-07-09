2025 Liselerin LGS Taban Puan ve Yüzdelik Dilimleri | İstanbul, Ankara, İzmir Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları

LGS 2025 LİSE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2025 Lise taban puanları ve başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. Lise tercihleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylar 11 Temmuz tarihinde açıklanacak LGS sonuçlarına göre bulundukları il ve ilçelerdeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında tercihlerini yapacak.

2025 Lise taban puanları gerçekleştirilecek olan tercihlerin ardından açıklanacak. Bu yıl ilk tercihlerini adaylar 2024 Lise taban puanları ve başarı sıralamalarına göre yapacak.

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