2025 Liselerin LGS Taban Puan ve Yüzdelik Dilimleri | İstanbul, Ankara, İzmir Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları

Liselerde tercih süreci işin geri sayım sürüyor. Lise taban puanları ve başarı sıralamaları sınava katılım sağlayan öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 11 Temmuz tarihinde açıklanacak olan LGS sonuçlarının ardından adaylar aldıkları puanlara göre Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında tercihlerini yapacak. İşte LGS (Lise) taban puanları ve başarı sıralamaları...
2025 LGS TAMAMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.
Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS 2025 LİSE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2025 Lise taban puanları ve başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. Lise tercihleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylar 11 Temmuz tarihinde açıklanacak LGS sonuçlarına göre bulundukları il ve ilçelerdeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında tercihlerini yapacak.
2025 Lise taban puanları gerçekleştirilecek olan tercihlerin ardından açıklanacak. Bu yıl ilk tercihlerini adaylar 2024 Lise taban puanları ve başarı sıralamalarına göre yapacak.
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LGS KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.