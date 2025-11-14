2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi”ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Peki 2026 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?