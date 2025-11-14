Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ilişkin takvim belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 yılı YKS sınavının 20-21 Haziran’da yapılacağını duyurdu. Peki ÖSYM YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM YKS sınav takvimi.
2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi”ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Peki 2026 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 YKS ne zaman?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran’da yapılacak.
YKS başvurusu ne zaman?
ÖSYM sınav takvimine göre, YKS 2026 başvuruları 6 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. YKS geç başvuru günleri ise 10-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.
2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2026 sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.