Adli tatil bitti mi, adliyeler açıldı mı, davalar başladı mı?

Adli tatil, yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullanmaları amacıyla her yıl belirli bir dönemde uygulanan bir düzenlemedir. Bu süreçte mahkemelerde yalnızca acil nitelikteki davalara bakılır ve Yargıtay ile Danıştay gibi yüksek yargı organlarında nöbetçi heyetler görev yapar. 2024 yılı için adli tatil, 20 Temmuz'da başlamıştı. Adli tatilin sona erme tarihi ise merak ediliyor. Peki Adli tatil bitti mi? 2024 Adli tatil ne zaman bitiyor, davalar görülmeye başlandı mı? İşte adli tatil bitiş tarihi.

1 / 7 "2024 Adli tatil ne zaman bitiyor" sorusu adliyelerde işi olanlarca merak konusu. 2024 yılı için adli tatil, 20 Temmuz'da başlamıştı. Adli tatil bitti mi, davalar görülmeye başlandı mı? sorularına yanıt aranıyor. Gözler 20 Temmuz'da başlayan adli tatilin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki adli tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar!

2 / 7 ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

3 / 7 Bu doğrultuda adli tatil bu cumartesi bitiyor. Her yıl olduğu gibi 31 Ağustos'tur. Yani, 1 Eylül itibarıyla adli tatil sona erecek ve mahkemeler normal çalışma düzenine geri dönecektir.

4 / 7 Adli tatilin bitmesiyle birlikte, tatil sürecinde ertelenen davaların görülmesine başlanacak ve yargılama süreçleri hızlanacaktır. Bu tarihten itibaren vatandaşlar, adli süreçlerdeki taleplerini ilgili mahkemelere iletebilirler.

5 / 7 ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİ? Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:

6 / 7 İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler,