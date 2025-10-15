Yeni Şafak
AJet'ten 9 dolara ucuz uçak bileti kampanyası! Yurtdışına indirimli seyahat için bu tarihleri kaçırmayın

10:0015/10/2025, Çarşamba
AJet, başlattığı kampanya ile tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamındaki biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Peki, AJet kampanyası ne zaman bitiyor? Kampanya hangi ülkelerde, hangi tarihler için geçerli olacak? İşte, AJet kampanyasının ayrıntıları.

AJet kampanya tarihleri duyuruldu. AJet'in indirim kampanyasıyla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. 

AJET'TEN 9 DOLARA YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI


AJet'in indirim kampanyasıyla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek.


AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHLERİ


İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJET KAMPANYALI UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?


Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

