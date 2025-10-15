AJet, başlattığı kampanya ile tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamındaki biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Peki, AJet kampanyası ne zaman bitiyor? Kampanya hangi ülkelerde, hangi tarihler için geçerli olacak? İşte, AJet kampanyasının ayrıntıları.

1 /4 AJet kampanya tarihleri duyuruldu. AJet'in indirim kampanyasıyla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

2 /4 AJET'TEN 9 DOLARA YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI

AJet'in indirim kampanyasıyla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek.



3 /4 AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHLERİ

İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.