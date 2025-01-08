Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. AÖL birinci dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturum halinde yapıldı. MEB açık lise 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki MEB AÖL sonuçları açıklandı mı, 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL birinci dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. MEB takvimine göre Ocak ayında açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı belirtildi. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu.
AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB 1.dönem sınav duyurusunda AÖL sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.
MEB Açık öğretim lisesi AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
AÖL sınav sonuçlarını adaylar, öğrenci T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Açıköğretim Kurumları internet sitesinde yer alan takvime göre AÖL 2.dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖL bünyesinde eğitim gören öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 14 Mart Cuma günü erişime açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde Açık Öğretim Kurumları sınav takvimine göre AÖL sınav takvimi ve saatleri şu şekilde:
AÖL 2. dönem sınavı 1.Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da
AÖL 2. dönem sınavı 2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te,
AÖL 2. dönem sınavı 3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri taşrada Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.
Öğrenciler istedikleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ilk kaydını yaptırabilir, daha sonraki iş ve işlemleri için ilk kaydını yaptırdığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüne gitmek zorunda değildir. Her Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne aynı yetkilerin verilmiş olması nedeni ile kendine en uygun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden belgelerini alabilir, iş ve işlemlerini yaptırabilir.
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.