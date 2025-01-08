AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri taşrada Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.

Öğrenciler istedikleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ilk kaydını yaptırabilir, daha sonraki iş ve işlemleri için ilk kaydını yaptırdığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüne gitmek zorunda değildir. Her Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne aynı yetkilerin verilmiş olması nedeni ile kendine en uygun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden belgelerini alabilir, iş ve işlemlerini yaptırabilir.

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.