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Arefe gününü anlatan anlamlı, kısa, hadisli tebrik mesajları 2014! Eşe, dosta, akrabaya gönderilecek RESİMLİ Arefe günü tebrik ve kutlama sözleri

14:20 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Kurban bayramından bir önceki gün olan Arefe Günü 15 Haziran 2024 Cumartesi günü idrak ediliyor. Tüm İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasında dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar Resimli Arefe Günü mesajları araştırması yapıyor. WhatsApp ve SMS ile en güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli, dualı, yazılı Arefe günü mesajları ile Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı seçenekleri haberimizde yer alıyor. İşte 2024 Kurban bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri

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Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Kurban Bayramı arefe gününüz kutlu olsun.

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Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

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Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

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"Arefe gününüz mübarek olsun. Allah, dualarınızı kabul etsin ve gönlünüzü huzurla doldursun. Kurban Bayramı'na sağlık ve mutlulukla ulaşmanız dileğiyle."

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"Arefe gününün rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah, dualarınızı kabul etsin ve kalbinizi huzurla doldursun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!"

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"Arefe gününüz mübarek, dualarınız kabul olsun. Rabbim, sizlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram nasip etsin. Hayırlı bayramlar dilerim."

7/ 15

"Arefe gününde dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle."

8/ 15

"Arefe gününün manevi güzellikleri üzerinize olsun. Allah, dualarınızı kabul etsin ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar yaşamanızı nasip etsin."

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Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.

10/ 15

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

11/ 15

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

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Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.


Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

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Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

14/ 15

"Arefe günü, duaların kabul olduğu, sevgi ve hoşgörünün en güçlü şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu mübarek günün bereketiyle dolu olduğu zaman diliminde, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. 

15/ 15

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

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