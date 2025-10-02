ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM tahmini geldi! 2025'i nokta atışı bilen bankadan yeni zam beklentisi

2026 yılına sayılı aylar kala asgari ücret zammı gündemdeki yerini koruyor. Hem asgari ücretliler hem de özel sektör çalışanları, yeni yılda maaşlara yapılacak artışı merakla bekliyor. Yaklaşık üç aylık süreçte şekillenecek rakamlar için şimdiden hesaplamalar başladı. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak, hangi formüller masada?

1 /4 Ocak ayına yaklaşılırken gözler yine maaş zamlarına çevrildi. Asgari ücret ve özel sektör çalışanları, 2026’da geçerli olacak artış oranları için beklenti içinde. Masadaki formüller ve enflasyon tahminleri yeni ücreti belirleyecek. Peki, asgari ücret ne kadar artacak?

2 /4 GEÇEN YILIN TAHMİNİNİ TUTAN JP MORGAN'DAN YENİ RAPOR Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, bu yıl da öngörüsünü paylaştı. Kurum, 2026 yılında asgari ücrete %20 oranında zam yapılmasını bekliyor. JP Morgan'ın yıl sonu için açıkladığı enflasyon hedefi ise %29,5 oldu.

3 /4 MORGAN STANLEY: ENFLASYON %21’E GERİLEYECEK Bir diğer küresel bankacılık devi Morgan Stanley, eylül ayında yayımladığı raporda enflasyonun 2025 sonunda %30, 2026 sonunda ise %21 seviyesine gerileyeceğini öngördü. Banka, yeni yılda asgari ücrette de %20 ila %25 aralığında artış beklediğini duyurdu.