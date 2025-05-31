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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, Temmuz'da ikinci zam var mı?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, Temmuz'da ikinci zam var mı?

12:4231/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Asgari ücretle çalışan milyonlar, Temmuz ayında maaşlara ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı sorusunun yanıtını arıyor. Artan hayat pahalılığı karşısında çalışan kesimden gelen beklentiler gündemi meşgul ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair net bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları, asgari ücrete ara zam iddialarına son noktayı koydu.

Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Asgari ücrette yılın ikinci yarısına ilişkin bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, kamuoyunda artan beklentiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yöneltilen sorularla resmiyet kazandı. Bakan Işıkhan, ikinci zam beklentilerine yönelik tartışmalara açıklık getirdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam sorunuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."

BAKAN IŞIKHAN KAPIYI KAPATMAMIŞTI

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."

"Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti."

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

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