Bankalar 2025 yılı emekli maaşı promosyon miktarları değişiyor... Emeklilere 27.000 TL'ye varan promosyon fırsatı

Emekli maaş promosyonlarında 2025 güncellemesi başladı. Özel ve kamu bankaları, emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon rakamlarını yukarı çekti. Bazı bankalar, 3 yıllık taahhüt karşılığında 27 bin TL’ye kadar çıkan ödemelerle dikkat çekerken, rekabet her geçen gün daha da artıyor. Bankaların duyurduğu yeni kampanyalar sonrası emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini araştırmaya başladı.
2025 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını ve ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, Kurban Bayramı’nda da aynı tutarda yatırılması bekleniyor. Haziran ayının ilk haftasında hesaplara geçmesi planlanan ikramiyelerle birlikte emeklilerin bayram öncesi ekonomik olarak bir nebze rahatlaması hedefleniyor. Gözler şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.
Emekli bayram ikramiyesi kadar bankaların verdiği emekli maaşı promosyonlarının miktarını da merak ediyor. Kamu ve özel bankalar da Mayıs ayı itibarıyla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Bazı bankalar promosyon miktarlarını 27 bin TL'ye kadar çıkardı.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar 2025 yılı emekli maaşı promosyon miktarlarını güncelliyor... Emeklilere 27.000 TLye varan promosyon
İŞ BANKASI
İş Bankası mayıs ayı itibarıyla emekli promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Banka emeklilere ödenecek promosyon miktarını alınan maaşın miktarına göre 21 bin TL'ye çıkarttığını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada "Türkiye İş Bankası, SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyona ek 6 bin TL MaxiPuan ile toplamda 21 bin TL’ye ulaşan promosyon alma imkânı sunuyor. " denildi. Bankanın açıklaması şöyle:
10.000 TL’ye kadar maaşlar için 6.250 TL,
10.000 - 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,
15.000 - 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
ING BANK
ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz." denildi.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi Bankası da Mayıs ayında promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.
Bankalar 2025 yılı emekli maaşı promosyon miktarlarını güncelliyor... Emeklilere 27.000 TLye varan promosyon
VAKIFBANK
Mayıs ayında promosyon miktarını güncelleyen bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı. Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 10 ay yapacakları alışverişler için aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.
VAKIF KATILIM
Bankadan yapılan açıklamada "SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklisiyseniz maaşınızı, Vakıf Katılım’a taşıyarak şube ve ATM’lerimizden hızlı ve masrafsız bir şekilde çekebilirsiniz. Ayrıca 17.000 TL'ye varan promosyon imkanından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz." denildi.�
Bankalar 2025 yılı emekli maaşı promosyon miktarlarını güncelliyor... Emeklilere 27.000 TLye varan promosyon
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA da promosyon miktarını güncelledi. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere maaşa göre 15.000 TL'ye varan promosyon vaat ediliyor.
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon,
15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.
AKBANK
Akbank da promosyon miktarını 17.500 TL'ye çıkarttı. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.
QNB
QNB emekli müşterilerine 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü sunuyor.
ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM
İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmakta olduğunu belirten Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, internet sitelerinde "Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir" ifadeleri kullanılıyor.
Bankalar 2025 yılı emekli maaşı promosyon miktarlarını güncelliyor... Emeklilere 27.000 TLye varan promosyon
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.
28.03.2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan tutarlarda yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.
Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
TEB
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
ICB TÜRKİYE
Banka 2025 yılı için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
ŞEKERBANK
Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
ALBARAKA TÜRK
Banka 2025 yılı emekli promosyon miktarını "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu.
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.