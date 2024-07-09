Bim aktüel 9 Temmuz 2024 kataloğu raflarda yerini aldı. BİM Market'de bu hafta hangi ürünler satışa sunuluyor? BİM aktüel kataloğunda bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında 4 Metre çekme karavan, Deniz scooter, cam silme robotu, Playstation 4, Oyuncu Kulaklık, Klavye, Şarj Edilebilir Diş Fırçası, Vücut Analizli Akıllı Tartı, Akıllı Saat, Şapka Çeşitleri mağazalarda satışta olacak. İşte BİM 9-12 Temmuz aktüel indirimleri

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