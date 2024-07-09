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Bim 9-12 Temmuz Salı ve Cuma indirimli kataloğu yayınlandı! Bim'de bu hafta neler var? Haftanın avantajlı ürünleri raflarda...

10:18 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Bim aktüel 9 Temmuz 2024 kataloğu raflarda yerini aldı. BİM Market'de bu hafta hangi ürünler satışa sunuluyor? BİM aktüel kataloğunda bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında 4 Metre çekme karavan, Deniz scooter, cam silme robotu, Playstation 4, Oyuncu Kulaklık, Klavye, Şarj Edilebilir Diş Fırçası, Vücut Analizli Akıllı Tartı, Akıllı Saat, Şapka Çeşitleri mağazalarda satışta olacak. İşte BİM 9-12 Temmuz aktüel indirimleri

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Bim 9-12 Temmuz Salı ve Cuma indirimli kataloğu yayınlandı! Bim'de bu hafta neler var? Haftanın avantajlı ürünleri raflarda...