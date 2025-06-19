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BİM'e drone geliyor! BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesi

BİM'e drone geliyor! BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesi

15:4519/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BİM’de yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM marketin aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Kamp ürünlerinden, elektronik mutfak malzemelerine, televizyondan elektrikli bisiklete onlarca farklı ürün cuma günü satışta olacak. BİM'de 20 Haziran Cuma hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU

Cam Ayaklı Şekerlik ~650 cc 149 TL

Cam Kahve Fincan Seti ~110 cc 12 Parça 219 TL

Kaymaz Tabanlı Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL

Cam Vazo 199 TL

Ayaklı Cam Meyvelik 269 TL

Cam Büyük Kase 189 TL

Ayaklı Cam Lokumluk 110 cc 89 TL

Borcam Kare Tepsi Seti 349 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık 129 TL

Saklama Kabı Seti 45 TL










20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU

LG 65 İnç 4K QNED TV 42,900 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 19.990 TL

Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

Bluetooth Çocuk Kulaklığı 399 TL

El Feneri 175 TL

Karaoke Mikrofon 499 TL

Işıklı Yazı Tahtası 349 TL

Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

Katlanabilir RV10 Elektrikli Bisiklet 22.900 TL









20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çeyiz Paketi 4.990 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Sarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL

Action 6’lı Yedek Başlık Cross 475 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Robot Süpürge S10 PRO 9.990 TL

Mini Buzdolabı +- 93/100 L 5.250 TL

4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL










20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Outdoor Dijital Kol Saati 499 TL

2'li Telsiz Seti 1.250 TL

Katlanabilir Organizer 529 TL

Katlanabilir Baton 599 TL

Katlanabilir Kamp Küreği 525 TL

Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

Kamp Bıçağı 999 TL

Çakı 479 TL

Kamp Baltası 799 TL

Kandil Lamba ve Tüp Seti 849 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 329 TL











20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Hamak 479 TL

Metal İskeletli Kamp Sandalyesi 1.890 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

Organizer Çanta 219 TL

Outdoor Mataralı Bel Çantası 449 TL

Çantalı Katlanır Alüminyum Boyalı Kamp Masası 1.350 TL

Süzgeçli Vakum Kapaklı Termos 799 TL

Çelik Termos 1,5 L 599 TL

Profesyonel Dürbün 1.390 TL

Portatif Uyku Tulumu 759 TL

Kamp Taşıma Arabası 4.490 TL












20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL

Büyük Aile Çadırı 4-5 Kişilik 9.990 TL

Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.250 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.250 TL

Aile Tipi Çadır 4-5 Kişilik 7.250 TL

Direkli Kamp Gölgeliği 3.790 TL






20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Smart Drone CX033 1.990 TL

Pist Dünyası Oyun Seti 499 TL

Die-Cast Model Arazi Araçları 189 TL

Oyuncak Metal Tır 219 TL

Tekli Arabalar 79 TL

Oyuncak Pikap Gemi Çekici 189 TL

Oyuncak Deniz Kızı Bebek 119 TL

Chelsea Tatilde 159 TL

Çekçekli Market Arabası 279 TL

Oyuncak Hamburger Seti 109 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL

Oyuncak Kahve Makinesi 229 TL

Oyuncak Mikser 229 TL

Luna'nın Park Seti 249 TL

Sevimli Beşik 119 TL















20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kot Pantolon Kadın 369 TL

Kot Pantolon Erkek 369 TL

Kot Mutfak Önlüğü 159 TL

Kot Pantolon Kadın 349 TL

Kot Pantolon Erkek 349 TL

Aplikeli Kot Şapka 139 TL

Kot Şapka 149 TL

İnce Taban Kot Terlik Kadın 79 TL

Yüksek Taban Kot Terlik Kadın 99 TL

Kot Terlik Erkek 89 TL










20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Dantelli Şort Takım 549 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

Yatak Örtüsü Seti 889 TL

Çift Kişilik Pike Set 399 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Masa Örtüsü Seti 399 TL

Koltuk Örtüsü 199 TL

Kilim 129 TL

Pvc Masa Örtüsü 149 TL

Blackout Süet Fon Perde 439 TL

Tül Perde 199 TL

2’li Dikiş İpi 69 TL













20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Premium Ütü Masası 1.899 TL

Alüminyum Kurutmalık 1.099 TL

5’li Banyo Seti 199 TL

Temiz-Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 379 TL

Makromax Temizlik Seti 219 TL

Makarna Uçlu Mop 199 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 89 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL

Katlanır Kasa 195 TL

Katlanır Kasa 295 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 189 TL

Katlanır Su Kovası 139 TL












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