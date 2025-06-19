BİM’de yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM marketin aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Kamp ürünlerinden, elektronik mutfak malzemelerine, televizyondan elektrikli bisiklete onlarca farklı ürün cuma günü satışta olacak. BİM'de 20 Haziran Cuma hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU
Cam Ayaklı Şekerlik ~650 cc 149 TL
Cam Kahve Fincan Seti ~110 cc 12 Parça 219 TL
Kaymaz Tabanlı Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL
Cam Vazo 199 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 269 TL
Cam Büyük Kase 189 TL
Ayaklı Cam Lokumluk 110 cc 89 TL
Borcam Kare Tepsi Seti 349 TL
Frigo Bölmeli Tereyağlık 129 TL
Saklama Kabı Seti 45 TL
20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU
LG 65 İnç 4K QNED TV 42,900 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 19.990 TL
Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
Bluetooth Çocuk Kulaklığı 399 TL
El Feneri 175 TL
Karaoke Mikrofon 499 TL
Işıklı Yazı Tahtası 349 TL
Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
Katlanabilir RV10 Elektrikli Bisiklet 22.900 TL
20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çeyiz Paketi 4.990 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Sarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL
Action 6’lı Yedek Başlık Cross 475 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Robot Süpürge S10 PRO 9.990 TL
Mini Buzdolabı +- 93/100 L 5.250 TL
4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL
20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Outdoor Dijital Kol Saati 499 TL
2'li Telsiz Seti 1.250 TL
Katlanabilir Organizer 529 TL
Katlanabilir Baton 599 TL
Katlanabilir Kamp Küreği 525 TL
Sensörlü Kafa Lambası 299 TL
Kamp Bıçağı 999 TL
Çakı 479 TL
Kamp Baltası 799 TL
Kandil Lamba ve Tüp Seti 849 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 329 TL
20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Hamak 479 TL
Metal İskeletli Kamp Sandalyesi 1.890 TL
Kamp Sandalyesi 289 TL
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL
Organizer Çanta 219 TL
Outdoor Mataralı Bel Çantası 449 TL
Çantalı Katlanır Alüminyum Boyalı Kamp Masası 1.350 TL
Süzgeçli Vakum Kapaklı Termos 799 TL
Çelik Termos 1,5 L 599 TL
Profesyonel Dürbün 1.390 TL
Portatif Uyku Tulumu 759 TL
Kamp Taşıma Arabası 4.490 TL
20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL
Büyük Aile Çadırı 4-5 Kişilik 9.990 TL
Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.250 TL
Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.250 TL
Aile Tipi Çadır 4-5 Kişilik 7.250 TL
Direkli Kamp Gölgeliği 3.790 TL
20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Smart Drone CX033 1.990 TL
Pist Dünyası Oyun Seti 499 TL
Die-Cast Model Arazi Araçları 189 TL
Oyuncak Metal Tır 219 TL
Tekli Arabalar 79 TL
Oyuncak Pikap Gemi Çekici 189 TL
Oyuncak Deniz Kızı Bebek 119 TL
Chelsea Tatilde 159 TL
Çekçekli Market Arabası 279 TL
Oyuncak Hamburger Seti 109 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL
Oyuncak Kahve Makinesi 229 TL
Oyuncak Mikser 229 TL
Luna'nın Park Seti 249 TL
Sevimli Beşik 119 TL
20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kot Pantolon Kadın 369 TL
Kot Pantolon Erkek 369 TL
Kot Mutfak Önlüğü 159 TL
Kot Pantolon Kadın 349 TL
Kot Pantolon Erkek 349 TL
Aplikeli Kot Şapka 139 TL
Kot Şapka 149 TL
İnce Taban Kot Terlik Kadın 79 TL
Yüksek Taban Kot Terlik Kadın 99 TL
Kot Terlik Erkek 89 TL
20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Dantelli Şort Takım 549 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL
Yatak Örtüsü Seti 889 TL
Çift Kişilik Pike Set 399 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Masa Örtüsü Seti 399 TL
Koltuk Örtüsü 199 TL
Kilim 129 TL
Pvc Masa Örtüsü 149 TL
Blackout Süet Fon Perde 439 TL
Tül Perde 199 TL
2’li Dikiş İpi 69 TL
20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Premium Ütü Masası 1.899 TL
Alüminyum Kurutmalık 1.099 TL
5’li Banyo Seti 199 TL
Temiz-Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 379 TL
Makromax Temizlik Seti 219 TL
Makarna Uçlu Mop 199 TL
Kaymaz Banyo Taburesi 89 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL
Katlanır Kasa 195 TL
Katlanır Kasa 295 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 189 TL
Katlanır Su Kovası 139 TL