BİM’de yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM marketin aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Kamp ürünlerinden, elektronik mutfak malzemelerine, televizyondan elektrikli bisiklete onlarca farklı ürün cuma günü satışta olacak. BİM'de 20 Haziran Cuma hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

1 /10 20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU Cam Ayaklı Şekerlik ~650 cc 149 TL Cam Kahve Fincan Seti ~110 cc 12 Parça 219 TL Kaymaz Tabanlı Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL Cam Vazo 199 TL Ayaklı Cam Meyvelik 269 TL Cam Büyük Kase 189 TL Ayaklı Cam Lokumluk 110 cc 89 TL Borcam Kare Tepsi Seti 349 TL Frigo Bölmeli Tereyağlık 129 TL Saklama Kabı Seti 45 TL



















2 /10 20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU LG 65 İnç 4K QNED TV 42,900 TL TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 19.990 TL Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL Bluetooth Çocuk Kulaklığı 399 TL El Feneri 175 TL Karaoke Mikrofon 499 TL Işıklı Yazı Tahtası 349 TL Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL Katlanabilir RV10 Elektrikli Bisiklet 22.900 TL

















3 /10 20 HAZİRAN CUM BİM AKTÜEL KATALOĞU Çeyiz Paketi 4.990 TL Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL Sarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL Action 6’lı Yedek Başlık Cross 475 TL Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL Robot Süpürge S10 PRO 9.990 TL Mini Buzdolabı +- 93/100 L 5.250 TL 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL



















4 /10 20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Outdoor Dijital Kol Saati 499 TL 2'li Telsiz Seti 1.250 TL Katlanabilir Organizer 529 TL Katlanabilir Baton 599 TL Katlanabilir Kamp Küreği 525 TL Sensörlü Kafa Lambası 299 TL Kamp Bıçağı 999 TL Çakı 479 TL Kamp Baltası 799 TL Kandil Lamba ve Tüp Seti 849 TL Çok Amaçlı Kamp Işığı 329 TL





















5 /10 20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Hamak 479 TL Metal İskeletli Kamp Sandalyesi 1.890 TL Kamp Sandalyesi 289 TL Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL Organizer Çanta 219 TL Outdoor Mataralı Bel Çantası 449 TL Çantalı Katlanır Alüminyum Boyalı Kamp Masası 1.350 TL Süzgeçli Vakum Kapaklı Termos 799 TL Çelik Termos 1,5 L 599 TL Profesyonel Dürbün 1.390 TL Portatif Uyku Tulumu 759 TL Kamp Taşıma Arabası 4.490 TL























6 /10 20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL Büyük Aile Çadırı 4-5 Kişilik 9.990 TL Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.250 TL Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.250 TL Aile Tipi Çadır 4-5 Kişilik 7.250 TL Direkli Kamp Gölgeliği 3.790 TL











7 /10 20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Smart Drone CX033 1.990 TL Pist Dünyası Oyun Seti 499 TL Die-Cast Model Arazi Araçları 189 TL Oyuncak Metal Tır 219 TL Tekli Arabalar 79 TL Oyuncak Pikap Gemi Çekici 189 TL Oyuncak Deniz Kızı Bebek 119 TL Chelsea Tatilde 159 TL Çekçekli Market Arabası 279 TL Oyuncak Hamburger Seti 109 TL Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL Oyuncak Kahve Makinesi 229 TL Oyuncak Mikser 229 TL Luna'nın Park Seti 249 TL Sevimli Beşik 119 TL





























8 /10 20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Kot Pantolon Kadın 369 TL Kot Pantolon Erkek 369 TL Kot Mutfak Önlüğü 159 TL Kot Pantolon Kadın 349 TL Kot Pantolon Erkek 349 TL Aplikeli Kot Şapka 139 TL Kot Şapka 149 TL İnce Taban Kot Terlik Kadın 79 TL Yüksek Taban Kot Terlik Kadın 99 TL Kot Terlik Erkek 89 TL



















9 /10 20 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Dantelli Şort Takım 549 TL Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL Yatak Örtüsü Seti 889 TL Çift Kişilik Pike Set 399 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL Masa Örtüsü Seti 399 TL Koltuk Örtüsü 199 TL Kilim 129 TL Pvc Masa Örtüsü 149 TL Blackout Süet Fon Perde 439 TL Tül Perde 199 TL 2’li Dikiş İpi 69 TL























