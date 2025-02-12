Ege Denizi'nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel risklerin değerlendirildiğini aktaran Canbolat, AFAD Başkanlığı ile koordineli şekilde yerel yönetimlerden güvenlik güçlerine, akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla riskleri en aza indirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.





Toplantıda deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planlarının detaylı şekilde ele alındığını vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti: