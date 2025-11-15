DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 15 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 15 Kasım tarihli son depremler listesini açıkladı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı ve öğle saatlerinde iki deprem kaydedildi. Vatandaşlar “Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arıyor.

1 /3 Balıkesir Sındırgı’da art arda sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre saat 03.04’te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, saat 11.46’da yeni bir sarsıntı daha oldu. İşte 15 Kasım’da Türkiye’de yaşanan son depremler listesi…

2 /3 BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM! SAAT 11.46 AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Balıkesir'de saat 11.46'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Sındırgı olarak açıklandığı depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.