e-Devlet Sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü! turkiye.gov.tr eDevlet kapısı sitesi neden açılmıyor, ne zaman düzelir?

15:3510/11/2025, Pazartesi
Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında TOKİ başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan başvuru süreciyle birlikte e-Devlet sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü. “Sistemde yaşanan teknik aksaklık” hatası veriyor. Peki, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü turkiye.gov.tr eDevlet kapısı sitesi neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Açıklama yapıldı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Bugün başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, e-Devlet’te yoğunluğa yol açtı. Bazı kullanıcılar sisteme giriş sırasında “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaşıyor.

E-Devlet çöktü mü?


Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatıldı. e‑Devlet Kapısı ve banka şubeleri üzerinden başvurular alınacak. Ancak vatandaşlar e‑Devlet sistemine girişte sorun yaşadığını bildiriyor, “sistem çöktü mü?” endişesi gündeme geldi.



e-Devlet neden açılmıyor?


81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje, hem konut arzını artırmayı hem de kira fiyatlarını dengelemeyi hedefliyor. Başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek.

e-Devlet giriş ekranı ne zaman açılır, düzelir?


Özellikle bugün TOKİ başvurularının başlamasıyla sistemde yoğunluk oluştuğu belirtiliyor. Kullanıcılar, sosyal medyada “E-Devlet neden açılmıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Teknik aksaklık ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

