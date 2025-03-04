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Ege Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi

Ege Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi

15:124/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ege Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi:

Ege Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapan 6 bin 81 öğrenciden yapılan kura sonucunda 1648 öğrenci belirlendiği belirtildi. İşte Ege Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda duyurduğu, 'İŞKUR Gençlik Programı' kapsamında Ege Üniversitesi ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Ege Üniversitesi öğrencilerine sağlanan bin 648 kişilik kontenjan için çekiliş işlemleri noter huzurunda yapılarak asıl ve yedek liste belirlendi. "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında, Ege Üniversitesi ve İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü arasında protokol yapıldı. Program üniversitelerin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en az 3 gün kısmi süreli bir katılım modeli ile uygulanacak. Programa katılan öğrencilerimize günlük 1083 TL ödeme yapılacak. Öğrenciler programa ayda 5 gün katıldıklarında 5415 TL ödeme alacaklar, 14 gün katıldıklarında yaklaşık 15162 TL para alacaklar. İşte Ege Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi: 


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