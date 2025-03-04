İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Ege Üniversitesi öğrencilerine sağlanan bin 648 kişilik kontenjan için çekiliş işlemleri noter huzurunda yapılarak asıl ve yedek liste belirlendi. "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında, Ege Üniversitesi ve İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü arasında protokol yapıldı. Program üniversitelerin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en az 3 gün kısmi süreli bir katılım modeli ile uygulanacak. Programa katılan öğrencilerimize günlük 1083 TL ödeme yapılacak. Öğrenciler programa ayda 5 gün katıldıklarında 5415 TL ödeme alacaklar, 14 gün katıldıklarında yaklaşık 15162 TL para alacaklar. İşte Ege Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi:



