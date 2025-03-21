Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında ne karar çıkacak? Önünde 4 ihtimal bulunuyor

Ekrem İmamoğlu hakkında ne karar çıkacak? Önünde 4 ihtimal bulunuyor

15:0721/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınıyor</p>
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltı sayısı 90'a yükseldi. Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri başladı. Peki İmamoğlu hakkında nasıl bir karar çıkabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 90 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun emniyette ifade işlemi başladı. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklanacak mı? İmamoğlu hakkında nasıl bir karar çıkabilir?

Ekrem İmamoğlu hakkında nasıl bir karar çıkabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘terör’ ve ‘organize suç örgütü’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önceki gün gözaltına alınan İmamoğlu’nun 4 günlük gözaltı süresi dikkate alındığında en geç 23 Mart pazar günü saat 06.30’a kadar hakim karşısına çıkması gerekiyor. İmamoğlu’nun önünde 4 ihtimal bulunuyor.

1) Serbest bırakılabilir. Eğer serbest kalırsa görevinin başına dönerek İstanbul Belediye Başkanlığı’na devam edebilir.

2) Serbest kalmasına rağmen ‘terör’ suçlamasından soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı gerek duyarsa görevinden alarak yerine kayyum atayabilir.

3) İmamoğlu hakkındaki suçlamalardan biri olan ‘terör örgütüne yardımdan tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi’nde olduğu gibi yerine kayyum atayabilir.

4) İmamoğlu ‘organize suç örgütü’ suçlamasından tutuklanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi seçim yaparak yerine başkan seçecek.


Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'un ses kayıtları ortaya çıktı DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

#İmamoğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Ekrem İmamoğlu son dakika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
21 Mart resmi tatil mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika teklifi