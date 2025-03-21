İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltı sayısı 90'a yükseldi. Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri başladı. Peki İmamoğlu hakkında nasıl bir karar çıkabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 90 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun emniyette ifade işlemi başladı. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklanacak mı? İmamoğlu hakkında nasıl bir karar çıkabilir?
Ekrem İmamoğlu hakkında nasıl bir karar çıkabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘terör’ ve ‘organize suç örgütü’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önceki gün gözaltına alınan İmamoğlu’nun 4 günlük gözaltı süresi dikkate alındığında en geç 23 Mart pazar günü saat 06.30’a kadar hakim karşısına çıkması gerekiyor. İmamoğlu’nun önünde 4 ihtimal bulunuyor.
1) Serbest bırakılabilir. Eğer serbest kalırsa görevinin başına dönerek İstanbul Belediye Başkanlığı’na devam edebilir.
2) Serbest kalmasına rağmen ‘terör’ suçlamasından soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı gerek duyarsa görevinden alarak yerine kayyum atayabilir.
3) İmamoğlu hakkındaki suçlamalardan biri olan ‘terör örgütüne yardımdan tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi’nde olduğu gibi yerine kayyum atayabilir.
4) İmamoğlu ‘organize suç örgütü’ suçlamasından tutuklanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi seçim yaparak yerine başkan seçecek.
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